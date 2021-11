Velenjska občina v izboljšavo kolesarskih povezav

Velenje, 13. novembra - Predstavniki velenjske občine so si v teh dneh skupaj s predstavniki šol, vrtcev, upokojencev in socialno šibkejših skupin ogledali mestno kolesarsko mrežo. Preverili so, kaj je treba izboljšati, da bi čim več občanov pogosteje uporabljalo kolo. Na podlagi zbranih pripomb bodo s strokovnimi službami ugotovili, kako odpraviti pomanjkljivosti.