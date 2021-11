V Nemčiji mlajšim od 30 let priporočajo le Pfizerjevo cepivo

Berlin, 10. novembra - Nemška komisija za cepljenje Stiko je danes izdala osnutek priporočila, da se mlajše od 30 let proti covidu-19 cepi s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Pri tem cepivu je za to starostno skupino namreč manjša verjetnost redkega stranskega pojava vnetja srčne mišice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.