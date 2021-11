Siciljanska roparja slovenskih bank oproščena zaradi izločitve dela dokazov

Nova Gorica, 10. novembra - Sodnica novogoriškega okrožnega sodišča Darinka Kogoj je razsodila, da Siciljancema Giacomu Pappalardiju in Mariu Piacenteju, ki so jima sodili zaradi ropov bank na Dobrovem in v Dutovljah, krivde zaradi izločitve dela dokaznega gradiva ne more dokazati. Zato ju je oprostila vseh obtožb in že spustila na prostost. Tožilstvo je napovedalo pritožbo.