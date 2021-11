O izzivih in potencialih Jadranskega morja v sodelovanju

Izola/Skopje, 10. novembra - V okviru strategije EUSAIR šesto leto zapored poteka Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Tokrat ga prvič skupaj organizirata Slovenija in najmlajša članica povezave Severna Makedonija. Vrsta dogodkov v spletni obliki naslavlja izzive in potenciale Jadranskega morja in njegove obale.