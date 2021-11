Letošnja Rizzijeva nagrada moderatorju Mosserju

Celovec, 10. novembra - Dobitnik letošnje Rizzijeve nagrade je učitelj, pevec, zborovodja in priljubljeni moderator z avstrijske Koroške Hans Mosser. Nagrado podeljujeta Zveza slovenskih organizacij (ZSO), ena od krovnih organizacij slovenske avtohtone narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, in Slovenska prosvetna zveza (SPZ).

ZSO in SPZ z omenjeno nagrado odlikujeta osebnosti, ki so zaslužne za medkulturno povezovanje in vzajemnost med sosedi na avstrijskem Koroškem.

Kot so zapisali v utemeljitvi, je Mosser v minulih desetletjih dosledno in premišljeno opozarjal na pisano kulturo, ki jo bogatita dva jezika z nemškimi in slovenskimi krajevnimi govori vred.

"Hans Mosser se trudi za sodelovanje slovenskih in nemških društev in skupin, denimo na Radišah, v Šentprimožu in Ločah, s Kvintetom Smrtnik in Oktetom Suha. Ob srečanjih dobro mislečih ljudi nastajajo vezi in prijateljstva, ki so osnova za sproščeno sožitje. Z vnemo išče Mosser skupne poti, na katerih so postale vidne trajne sledi", so še sporočili.

Rizzijeva nagrada se imenuje po Vincencu Rizziji, ki je živel med letoma 1816-1856. Rizzi, ki velja za koroškega literarnega borca za svobodo v predmarčni dobi, je širil liberalne ideje in se zavzemal za enakopravnost vseh narodov v habsburških deželah.

"Ne zatirati ga, ampak naučiti se je treba slovenskega jezika", to je bil Rizzijev poziv za ustvarjanje kulture sožitja na Koroškem, ne samo za njegov čas, temveč tudi za prihodnja stoletja; njegova veljavnost presega meje dežele avstrijske Koroške, kot nam dokazujejo evropski zapleti ob nacionalnih vprašanjih današnjih dni, so ob tem objavili na spletni strani SPZ.

Rizzijevo nagrado bodo podelili nocoj v Celovcu.

Lani je Rizzijevo nagrado prejel svobodni radio Agora za svoj velik prispevek k živemu dialogu na avstrijskem Koroškem.