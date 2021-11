Na celjskem Starem gradu končana obnova romanskega palacija

Celje, 10. novembra - Na celjskem Starem gradu je končana obnova romanskega palacija, v sklopu katere je upravljavec gradu Zavod Celeia Celje obnovil in zamenjal stavbno pohištvo ter sanirali poškodbe, ki so ogrožale kamnito substanco objekta. Vrednost projekta pa je znašala skoraj 120.000 evrov, so danes sporočili iz omenjenega zavoda.