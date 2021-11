Večer: Policija aretirala uslužbenko Specializiranega državnega tožilstva

Ljubljana, 10. novembra - Kriminalisti so v torek opravili hišne preiskave na Specializiranem državnem tožilstvu. Aretirali so uslužbenko tožilstva, ki je imela dostop do tajnih podatkov o izdanih odredbah za hišne preiskave in prikrite preiskovalne ukrepe. Uslužbenka je tajne podatke domnevno posredovala pomembnim članom Kavaškega klana, poroča današnji Večer.