Apecovi ministri ključ za gospodarsko okrevanje vidijo v prosti trgovini

Wellington, 10. novembra - Prosta trgovina in odprta gospodarstva so po mnenju ministrov azijsko-pacifiškega gospodarskega foruma (Apec) ključni za gospodarsko okrevanje regije po pandemiji covida-19. Ministri so se na spletni konferenci sestali pred sobotnim srečanjem kitajskega in ameriškega predsednika Xi Jinpinga in Joeja Bidna.