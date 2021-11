Pri Novem mestu s četrtkom dvodnevna zapora cestnega odseka do Ždinje vasi

Novo mesto, 10. novembra - Pri Novem mestu bodo zaradi sanacije občinske ceste v četrtek in petek za avtomobilski promet popolnoma zaprli cestni odsek Novo mesto-Ždinja vas. Prometna zapora bo veljala od križišča z državno cesto Na Brezovici do gostilne Pugelj. Obvoz za osebna vozila bo urejen, dostop za tovorni in avtobusni promet pa ta čas ne bo možen.