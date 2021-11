Berlin, 10. novembra - V Nemčiji so v zadnjem dnevu potrdili še 39.676 okužb z novim koronavirusom, je danes sporočil pristojni inštitut Roberta Kocha (RKI). S tem so podrli dosedanji rekord pandemije, ko so v petek poročali o 37.120 okužbah.