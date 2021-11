Mediji: Migranti prebili ograjo na poljsko-beloruski meji

Varšava, 10. novembra - Dve veliki skupini migrantov sta po navedbah medijev uspeli prebiti ograjo na meji med Poljsko in Belorusijo. Več deset ljudem je uspelo v bližini vasi Krynki in Bialowieza na severovzhodu Poljske porušiti ograjo in prečkati mejo, je v torek zvečer poročala poljska tiskovna agencija PAP, sklicujoč se na lokalno radijsko postajo Bialystok.