Prvaki lige NBA na krilih Antetokounmpa do zmage v Philadelphii

Philadelphia, 10. novembra - Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Milwaukee Bucks so na gostovanju pri Philadelphia 76ers na krilih Giannisa Antetokounmpa prišli do zmage s 118:109. Grški zvezdnik je dosegel 31 točk in 16 skokov in pomagal prizadejati Philadelphii, ki je bila sicer močno oslabljena, šesti poraz v sezoni (ob osmih zmagah).