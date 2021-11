Newyorške borze končale v rdečem

New York, 9. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Po dveh zaporednih zaključkih, ko so glavni indeksi Wall Streeta dosegli najvišje vrednosti vseh časov, so analitiki dejali, da je bil upad neizbežen in da ne gre za dramatičen preobrat, poroča francoska tiskovna agencija AFP.