Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 11.)

Ljubljana, 9. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o slabšanju epidemioloških razmer v Sloveniji in o nejasnostih glede praktične uporabe vladnega ukrepa za zajezitev covida-19, ki omejuje stike zunaj doma. Poročale so tudi o aretaciji dveh zdravnikov zaradi suma korupcije in o tem, da je judovska skupnost v Sloveniji dobila prvo stalno sinagogo.