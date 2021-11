V Franciji za starejše od 65 let osvežitveni odmerek pogoj za covidno potrdilo

Pariz, 9. novembra - V Franciji bodo decembra z osvežitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 začeli cepiti tiste, ki so dopolnili 50 let, je nocoj v televizijskem nagovoru sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Za tiste, ki so dopolnili 65 let, pa bo obnovitveni odmerek od sredine decembra pogoj za veljavno covidno potrdilo, je dodal.