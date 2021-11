Bolzano, 9. novembra - Iz hokejskega kluba Pustertal so sporočili, da so zaradi slabih rezultatov v ligi ICEHL odpustili trenerja Luciana Basileja. Ekipo bo naprej vodil Matej Hočevar, nekdanji hokejist Olimpije in občasni slovenski reprezentant, ki je doslej v klubu opravljal vlogo pomočnika trenerja.