Italija brez Immobileja, Belgijci brez Tielemansa

Rim, 9. novembra - Kar nekaj reprezentanc bo zadnje tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo igralo brez pomembnih členov, ki so poškodovani. Italijanom bo na tekmah proti Švici in Severni Irski tako manjkal Ciro Immobile, Belgijcem pa proti Estoniji in Walesu Youri Tielemans. Oba imata poškodovani mišici in bosta z nogometnih igrišč odsotna nekaj tednov.