Dikaučič na prvem političnem trialogu o predlogu uredbe e-CODEX v Bruslju

Bruselj, 9. novembra - Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je danes v Evropskem parlamentu sodeloval na prvem neformalnem političnem trialogu o predlogu uredbe e-CODEX, ki bo pripomogla k digitalni komunikaciji med državami ter okrepila dostop državljanov in podjetij do pravnega varstva, so sporočili z ministrstva za pravosodje.