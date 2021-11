Univerza v Ljubljani o družbenih izzivih v post-pandemičnem času

Ljubljana, 9. novembra - Profesorji Univerze v Ljubljani so na današnjem spletnem dogodku (Spre)govori znanost: Pandemija in demokracija, govorili o družbenih izzivih, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa. Opozorili so na problematiko razpadanja javnega prostora in pomena skupnosti, na izrivajočo politiko, pa tudi poglobljeno nezaupanje v znanost.