Po zmagi Heliosa poraz Rogaške v ligi Aba 2

Osijek, 9. novembra - V košarkarski ligi Aba 2 so te dni na sporedu tekme 3. in 4. kroga. Helios Suns so danes na turnirju v Osijeku premagali Lovćen 1947 s 94:80. V četrtek jih čaka še obračun s Sutjesko ob 21.00. Danes je igrala tudi Rogaška in izgubila proti Vojvodini s 70:81. V četrtek ob 18.00 bo igrala še s Širokim.