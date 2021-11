V DZ pogovor z evropsko komisarko za energijo Kadri Simson

Ljubljana, 9. novembra - V okviru parlamentarne dimenzije predsedovanja Svetu EU sta državni zbor in državni svet danes izvedla drugo neformalno video srečanje predsednikov odborov Cosac in predstavnikov Evropskega parlamenta z evropskimi komisarji. Z evropsko komisarko za energijo Kadri Simson so govorili predvsem o skladnem in pravičnem energetskem prehodu.