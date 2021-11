Objavljen javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih

Ljubljana, 9. novembra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2021/2022. Namenjen je javnim vrtcem, ki bodo organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2021 dopolnili starost pet let.