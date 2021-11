V ZD Ljubljana opravili prek 300.000 cepljenj proti covidu-19

Ljubljana, 9. novembra - V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana so v odzivu na nedavne izjave koordinatorja za logističen del cepljenja proti covidu-19 Jelka Kacina zapisali, da ves čas izvajajo intenzivno cepljenje tako na lokaciji kot po terenu z mobilnimi enotami in da so opravili preko 300.000 cepljenj, kar pomeni 30 odstotkov vseh cepljenj v državi.