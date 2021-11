Pahor ob odprtju Sinagoge Ljubljana poudaril pomen vključenosti in strpnosti

Ljubljana, 9. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je ob današnjem odprtju Sinagoge Ljubljana poudaril pomen vključenosti in strpnosti. Dejal je, da je ljubljanska sinagoga zato tudi sama po sebi znak sodelovanja judovskih skupnosti v Ljubljani in Gradcu ter hkrati simbol sožitja, vključenosti in vključujoče družbe.