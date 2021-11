Toshiba v razcepitev na tri podjetja

Tokio, 13. novembra - Japonski konglomerat Toshiba do leta 2023 načrtuje razcepitev v tri podjetja - za infrastrukturo, za naprave in za polprevodniške pomnilnike, so ta teden potrdili v tem japonskem velikanu. Za to so se odločili po seriji težav, med drugim po odstavitvi predsednika uprave in po sporni prevzemni ponudbi.