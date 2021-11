Na tekmah v Severni Ameriki Čater, Kline, Hrobat in Naraločnik

Ljubljana, 9. novembra - Svetovni pokal alpskih smučarjev se bo za ljubitelje hitrih disciplin začel čez 17 dni na prizorišču v Lake Louisu, kjer bosta na sporedu dva moška smuka, 26. in 27. novembra, in superveleslalom 28. novembra. Martin Čater, Boštjan Kline, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik se bodo čez lužo odpravili v četrtek iz Gradca.