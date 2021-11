V PTL predstava Soba za samopomoč korejske avtorice Hye Kyoung Kim

Ljubljana, 10. novembra - V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) bo drevi premiera plesne predstave Soba za samopomoč, ki jo podpisuje korejska avtorica Hye Kyoung Kim. "Med presežkom in obilico podob je ples oblika osvoboditve, hkrati pa tudi osvoboditev sama. Soba za samopomoč ohranja ta dostop in vprašanja in nadaljuje v prostranem prostoru svobode," piše v najavi.