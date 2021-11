Na konferenci pozvali k vzpostavitvi sheme evropskega jamstva za otroke

Ljubljana, 9. novembra - Minister za delo Janez Cigler Kralj je na mednarodni konferenci Jamstvo za otroke - enake priložnosti za vsakega otroka države članice EU pozval k pripravi akcijskih načrtov, da bi do leta 2030 zmanjšali število revnih otrok za vsaj pet milijonov. V okviru jamstva bo EU zagotovila brezplačen in učinkovit dostop do ključnih storitev.