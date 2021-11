Priprave na zimsko službo v teku

Ljubljana, 9. novembra - Slab teden nas loči do 15. novembra, ko uradno začne delovati zimska služba, a priprave na zimsko sezono so že v teku. "Gre za pomembno delo, s katerim se zagotavlja varnost in pretočnost cest," je na konferenci o zimski službi Iz izkušenj se učimo izpostavila direktorica direkcije za infrastrukturo Ljiljana Herga.