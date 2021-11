Inšpektorji med vikendom začasno zaprli tri bencinske črpalke in tri prodajalne

Ljubljana, 9. novembra - Zaradi zaostrenih razmer je tržni inšpektorat poostren nadzor izpolnjevanja pogoja PCT opravljal tudi v soboto in nedeljo. Inšpektorji so opravili 170 nadzorov, od tega 153 na področju trgovinske dejavnosti, pri čemer so z ustno odločbo prepovedali opravljanje dejavnosti do odprave nepravilnosti na treh bencinskim črpalkah in v treh prodajalnah.