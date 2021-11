V primarnem zdravstvu ob možnosti premeščanja kadra v bolnišnice opozarjajo na lastno obremenjenost

piše Domen Anderle

Ljubljana/Kamnik/Kranj, 10. novembra - Marsikje v primarnem zdravstvu so zaskrbljeni zaradi napovedane možnosti premeščanja kadra iz preventivnih dejavnosti v covidne bolnišnice. Ministrstvo za zdravje bi kader premeščalo zaradi vse večje zasedenosti covidnih oddelkov, v primarnem zdravstvu pa opozarjajo, da so zaradi izvajanja cepljenja in testiranja izjemno obremenjeni tudi sami.