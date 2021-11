Odpadki iz Zaloga večinoma odstranjeni, na vrsti analiza tal

Ljubljana, 9. novembra - Odpadki v zbirnem centru podjetja ML Surovine v Zalogu so večinoma odstranjeni, ostala je le še manjša količina pepela, ki bo odstranjena v prihodnjih dneh, so za STA pojasnili na ministrstvu za okolje. Predvidoma prihodnji teden bodo odvzeti vzorci tal, analiza pa bo pokazala, v kolikšni meri je potrebna sanacija onesnaženih tal, so dodali.