Mariborčani znova kaznovani

Brdo pri Kranju, 9. novembra - Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je po 16. krogu Prve lige Telemach še drugi teden zapovrstjo kaznoval le en klub. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so žaljivo skandirali, na tribuni prižigali bakle in jih metali na igrišče, bo Maribor moral plačati 1300 evrov.