Ljubljanska Opera pred premiero baletnega triptiha Strune

Ljubljana, 9. novembra - Ljubljanski baletni ansambel bo v četrtek premierno uprizoril baletni triptih Strune. Umetniški vodja Renato Zanella je povabil koreografe Ena Pecija, Jacopa Godanija in Lea Mujića, ki so prispevali svoj plesni pogled na glasbene stvaritve za godala Albana Berga, Bele Bartoka in Petra Iljiča Čajkovskega. Premiera bo ob 19.30.