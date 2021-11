Organizatorji Gira 2022 razkrili traso slovensko etapo

Ljubljana, 9. novembra - Organizatorji kolesarske dirke po Italiji so danes razkrili trase šestih razgibanih etap na prihajajoči, 105. izdaji Gira, ki bo na sporedu prihodnje leto med 8. in 30. majem, med njimi tudi deloma slovensko od Marano Lagunareja do cilja v Castelmonteju oziroma na Stari gori (178 km).