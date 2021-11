Združenju Europa Donna Slovenija ob rožnatem oktobru donacija v višini 10.000 evrov

Ljubljana, 9. novembra - Ob mednarodnem mesecu ozaveščanja o raku dojk, rožnatem oktobru, so v Telekomu Slovenije in Samsungu že 14. leto zapored kupcem po ugodni ceni ponudila dva "rožnata" mobitela Samsung. Ob zaključku prodajne akcije sta predsednici Združenja Europa Donna Slovenija Tanji Španić predala donacijo v višini 10.000 evrov, so sporočili iz Telekoma.