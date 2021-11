Na sojenju Senici in soobtoženim zaslišali izvedenko ekonomske stroke

Celje, 9. novembra - Na celjskem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje odvetniku Miru Senici in trem soobtoženim zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu delnic Delamarisa. Zaslišali so izvedenko ekonomske stroke Mileno Kosi, ki je ocenila, da je bil 1,3 milijona evrov vreden posel med Vegradom in kmetijo Bužekijan ekonomsko upravičen.