Maribor, 9. novembra - V ponedeljek okoli 11. ure je na Koroški cesti v Mariboru prišlo do požara v stanovanju, v katerem so našli mrtvega 52-letnega moškega. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, po doslej zbranih informacijah njegova smrt ni posledica kaznivega dejanja.