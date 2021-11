V Muzeju pošte in telekomunikacij razstava o razvoju slovenske mobilne telefonije

Polhov Gradec, 9. novembra - V Muzeju pošte in telekomunikacij bo od danes na ogled razstava Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v Sloveniji, ki prikazuje razvoj svetovne, pa tudi slovenske mobilne telefonije, katere začetki sovpadajo z osamosvojitvijo Slovenije. Razstava bo na ogled do 31. decembra 2022.