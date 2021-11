Sporočilo uredništvom - današnje odprtje razstave Tehniškega muzeja Slovenije Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v Sloveniji odpovedano

Ljubljana, 9. novembra - Odprtje razstave Tehniškega muzeja Slovenije Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v Sloveniji, ki je bilo napovedano za danes ob 17. uri v Muzeju pošte in telekomunikacij, Polhov Gradec 61 v Polhovem Gradcu, je zaradi epidemioloških razmer odpovedano, so sporočili organizatorji.