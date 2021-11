Vreme: Danes zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 9. novembra - Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. V notranjosti bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo se bo tudi na Primorskem zmerno pooblačilo, burja bo oslabela in ponehala. V notranjosti Slovenije bo precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem od 5 do 9, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem od 15 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo v gorah in na Primorskem dokaj sončno in toplo, po nižinah v notranjosti pa bo večinoma vztrajala nizka oblačnost.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. V spodnjih plasteh ozračja k nam od severovzhoda priteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih zahodno od nas bo večinoma sončno, drugod pa bo precej nizke oblačnosti. Ob severnem Jadranu bo danes še pihala zmerna burja.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden.