Bela hiša po petih letih znova sprejela prvake NBA

Washington, 9. novembra - Ameriški predsednik Joe Biden je v Beli hiši sprejel prvake severnoameriške košarkarske lige NBA Milwaukee Bucks. Slednji so se kot prvi košarkarski kolektiv po petih letih odzvali vabilu prvega moža ZDA, potem ko so pred tem v času mandata Donalda Trumpa tri moštva to možnost zavrnila, poročajo tuje tiskovne agencije, med njimi tudi francoska AFP.