Dončićev Dallas še do sedme zmage

Dallas, 9. novembra - Košarkarsko moštvo Dallas Mavericks je v severnoameriški ligi NBA zabeležilo že sedmo zmago in je tik pod vrhom zahodne konference. Ponoči so v domači dvorani s 108:92 premagali New Orleans Pelicans, slovenski zvezdnik Luka Dončića pa je ob zmagi teličkov prispeval 25 točk ter po pet podaj in skokov.