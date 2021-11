Kopitarjevi kralji nadaljevali niz s peto zaporedno zmago

Toronto, 9. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih na ledu kot kapetan vodi slovenski as Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL zabeležili peto zaporedno zmago. Tokrat so bili v gosteh s 5:1 boljši od Toronto Maple Leafs, 34-letni Hrušičan pa je v statistiko vpisal podajo pri zadnjem golu kraljev.