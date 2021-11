Na Wall Streetu z novimi rekordi

New York, 8. novembra - Indeksi na newyorškem Wall Streetu so današnje trgovanje sklenili v zelenem in z novimi rekordnimi vrednostmi. Vlagatelje je predvsem razveselil predstavniški dom ameriškega kongresa, ki je v petek zvečer potrdil predlog zakona o obnovi infrastrukture v ZDA, ki je vreden 1000 milijard dolarjev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.