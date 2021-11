Dnevnik o upravljanju državnega premoženja (9. 11.)

Ljubljana, 8. novembra - Zoran Potič v komentarju Korporativna kleptokratska mlakuža piše o upravljanju državnega premoženja. Korporativno upravljanje državnega premoženja je rakava rana slovenske tranzicije. Kjer je kapital, so interesi, in kjer so interesi, je v ozadju politika. In kjer je politika, so standardi, ki se jih nekateri držijo, drugi pač ne, piše avtor.