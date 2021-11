EU pri prenovi fiskalnih pravil v iskanju ravnotežja med rastjo in vzdržnostjo dolga

Bruselj, 8. novembra - Finančni ministri držav v območju evra so se danes v Bruslju strinjali, da je treba zagotoviti učinkovita in preprostejša evropska proračunska pravila. V procesu reforme se bodo osredotočili na vprašanje, kako zagotoviti ravnotežje med zagotavljanjem rasti in vzdržnosti dolga, je poudaril šef evroskupine Paschal Donohoe.