Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 11.)

Ljubljana, 8. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da sta v. d. direktorja STA Igor Kadunc in direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija podpisala pogodbo o opravljanju javne službe STA v letošnjem letu. Poročale so tudi o strožjih ukrepih za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki so v Sloveniji od danes v veljavi.