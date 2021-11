Cena kurilnega olja od danes znova začasno regulirana

Ljubljana, 9. novembra - Država z današnjim dnem po petih letih in pol znova začasno regulira cene ekstra lahkega kurilnega olja. Podlago za to ji daje uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, po kateri je marža trgovcev za kurilno olje omejena na največ šest centov na liter. Za ponovno regulacijo se je odločila zaradi rasti cen energentov in začetka kurilne sezone.