Finance o ideoloških temah (9. 11.)

Ljubljana, 8. novembra - Petra Sovdat v komentarju Vtaknite si nekam partizane in domobrance! piše o ideoloških temah. Če se v Sloveniji že dotaknemo kakšne pomembne teme, jih ponavadi zakrijejo ideološke. Najbolj primerne so partizani in domobranci. In sploh ne moremo reči, da vsem za to dol visi. Če partizani in domobranci ne bi "palili", jih politiki ne bi omenjali več.